Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

28.02.2022 23:45
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir" denildi.

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetkilendirildi ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetkilendirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 23:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement