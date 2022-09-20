Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
ABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık' ifadelerini kullandı.
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