Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna 'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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