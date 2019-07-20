Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
54 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:05 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştür. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, Suriye
, Münbiç
, İdlib
ve Güvenli Bölge konuları ele alınmıştır" denildi.
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