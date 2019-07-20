Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

46 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştür. Görüşmede ikili meseleler, F35/S400, Suriye, Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alınmıştır" denildi.

ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:11 Kaynak: DHA
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