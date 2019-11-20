Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

6 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştüBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.

- Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
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