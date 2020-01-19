Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkileri ile Libya Konferansı'nı görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkileri ile Libya Konferansı'nı görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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