Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkileri ile Libya Konferansı'nı görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkileri ile Libya Konferansı'nı görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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