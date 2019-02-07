Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Senatörlerle Bir Araya Geldi
2 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle bir araya geldiWASHINGTON - Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van Hollen ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle bir araya geldi
WASHINGTON - Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van Hollen ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:17 Kaynak: İHA
Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı
Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi