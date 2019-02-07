Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Senatörlerle Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Senatörlerle Bir Araya Geldi

2 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle bir araya geldiWASHINGTON - Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van Hollen ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle bir araya geldi

WASHINGTON - Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio, Roy Blunt, Chris Van Hollen ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

Lindsey Graham, Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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