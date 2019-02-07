Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Senatörlerle Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Senatörlerle Görüştü

18 dakika önce

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı için Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ABD'li senatörlerle görüşmeler yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Senatörlerle Görüştü, System.String[]
DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı için Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ABD'li senatörlerle görüşmeler yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Washington programı kapsamında ABD Senatosunda temaslarda bulundu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'in organize ettiği bir toplantıda Graham'in yanı sıra senatörler Roy Blunt ve Chris Van Hollen ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun Senato temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı ve görüşmelerin çok olumlu geçtiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:04 Kaynak: AA

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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