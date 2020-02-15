Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da ABDli senatörlerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da ABDli senatörlerle bir araya geldi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere ABD'li senatörlerle bir araya geldi. Çavuşoğlu gün içinde 56. Münih Konferansı'na katılmasının yanında Rusya, Hollanda ve Finlandiyalı mevkidaşları ile görüşmüştü.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:05 Kaynak: İHA
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