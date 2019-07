Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin ABD ile yapılan görüşmeler konusunda, "ABD'nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. Mutabakata varmamız lazım, artık sabrımız kalmadı" dedi. Türkiye'ye dönen Hakan Atilla ile ilgili de Çavuşoğlu, "Zor şartlarda bile ülkesini ve doğru olanı savundu" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Moncada ile yapılan görüşmelerde bölgesel konuların değerlendirildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimizle birlikte yaptığımız toplantılarda ikili ilişkilerde hangi adımları atabiliriz konuşma imkanımız oldu. Bölgesel örgüt için her zaman desteğini gördük Nikaragua'nın. Bugün ilişkilerimizde ticareti nasıl artırabiliriz, ticaretin önündeki engeller ne bunları konuştuk. İki ülke arasındaki mesafe mazeret değil. Tarım, turizm, sağlık alanında önümüzdeki günlerde birlikte adım atacağız. Özellikle kültürel alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz diye konuştuk. Türkiye'de burslardan daha çok Nikaragualı öğrenci yararlansın istiyoruz" dedi."Nikaragua, Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldı""Nikaragua'nın Mavi Marmara'dan sonra ülkemize verdiği desteği unutmamız mümkün değil" diyen Çavuşoğlu, "Birçok konuda ilkesel tutumlarımız örtüşüyor. Bölgesel istikrar için neler yaparız bunları da değerlendirme fırsatımız oldu. FETÖ üyelerinin oturma izinleri iptal edildi Nikaragua'da. FETÖ ile terörle mücadelede iş birliğimiz artacak. Karma Ekonomi Komisyonu kurulup ilk toplantısının yapılması için dışişleri bakanları olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bu toplantıyı birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Nikaragua, Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldı. Açılacak elçiliğe her türlü desteği vereceğiz. Önümüzdeki süreçte ben de iadeyi ziyarette bulunmak istiyorum" diye konuştu."ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"İki gün önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajının Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesinin kuruluşunu ilan edebiliriz" dediABD'li heyetin ziyareti ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraları kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. Bu konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eden önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı. Amerika'nın getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Arzumuz güvenli bölge konusunda mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Türkiye olarak gereğini yapacağız. Terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor ve ABD'liler de silah veriyor. Süreç uzayınca harekat konusunda hazırlığımız oldu. ABD 'ekiplerimizi gönderiyoruz, o zamana kadar harekat başlatmayın' dedi. Görüşme günü CENTCOM komutanının YPG/PKK ile görüşmesi samimi olmadığının göstergesi oldu. Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı" diye konuştu."Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı ve ülkesini savundu"ABD'de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın serbest kalması sonrası Türkiye'ye dönmesine ilişkin sorular üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat temyiz davasından vazgeçmedi. Vazgeçtiği zaman kendine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. Kendine yönelik suçları kabul etmeyeceğini söyledi. Ben de kendi düşüncemi söylüyorum doğru olanı yaptı. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı ve ülkesini savundu. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce Halkbank davasının kapanması gerekiyor. Amerikan yönetiminin hangi adımları atabileceğini tekrar hatırlattık. Amerikan yönetiminin geçmişte neler yaptığını hatırlattık. Bu FETÖ motifli davaların ve sürecin kapatılması beklentimizdir" açıklamasını yaptı. - ANKARA