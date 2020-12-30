Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik (2)

30.12.2020 15:00
Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik (2), System.String[]

'İLİŞKİLERİMİZ İSRAİL'E BAĞLI'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'İLİŞKİLERİMİZ İSRAİL'E BAĞLI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilere yönelik, "İsrail ile ilişkilerimizin normal seyretmesi herkesin arzusu. Fakat neden bu gerçekleşemiyor? İsrail'in saldırgan politikaları yüzünden. Bir taraftan masum insanları öldürüyor, diğer taraftan Filistin'e ait toprakları işgal ediyor ve oralarda sürekli inşa ettikleri yapıları da meşru hale getirmeye çalışıyorlar. İsrail bu adımlarını sürdürürse sağlıklı bir ilişki sürdürebilmemiz mümkün değil. O yüzden sağlıklı ilişki kurabilmemiz İsrail'e bağlı" dedi.

'AMERİKALILAR 'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' DEDİ'Çavuşoğlu, ABD ile ortak çalışma grubu kurulmasına ilişkin soru üzerine de "Biz daha önce bir çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduk NATO bünyesinde. 'ABD, Türkiye ve NATO uzmanları olsun ve S- 400 ile ilgili iddialar doğru mu, değil mi uzmanlar değerlendirsin' dedik. ABD'nin farklı görüşü var, bizim farklı görüşümüz var. ABD o zaman yanaşmamıştı, şimdi Pompeo ile yaptığımız telefon görüşmemizde 'daha önceki teklifimiz geçerli, bu konuda iş birliğine varız; ama siz bugüne kadar yanaşmadınız' dedik. Hatta NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da bunu sorgulamıştık. Şimdi Amerikalılar bu konuda 'birlikte çalışalım' dediler. Şu anda görüşmeler yapılıyor. Yani ortak bir çalışma grubu kurulmadı. Görüşmeler var. Çalışma grubu kurulursa zaten ilan ederiz" ifadelerini kullandı.ABD ile yeni dönemde de daha önce çalıştıkları kişilerle çalışacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Biliyoruz, tanıyoruz, Türkiye'yi de tanıyorlar. Sorunlar ne zaman başladı? Obama döneminde başladı. Obama döneminde Biden başkan yardımcısıydı. Türkiye'ye yönelik Biden'ın ocak ayında Demokrat Parti'nin adayı olabilmek için yaptığı açıklamalar var. Biz sağlıklı bir ilişki istiyoruz. Var olan sorunları çözmek için daha sağlıklı zeminler gerekiyor. Bizim Amerika ile var olan sorunlarımız çok daha hayati. Suriye'de PKK ile kurulan ilişki, FETÖ konusu gibi. Bazı konularda pazarlık yapabilirsiniz; ama yapamayacağınız konular da var. En azından anlaşamadığımıza dair konularda anlaşırsak gerginlikler azalır" ifadelerini kullandı.'YENİ FASILLARIN AÇILMASI ZOR'Çavuşoğlu, AB'ye üyelik sürecine ilişkin de "AB ile üyelik sürecinde ağzımızla kuş tutsak, yani tüm reformları da yapsak yeni fasılların açılması zor. Çünkü başta Fransa olmak üzere genişlemeye karşı olan önemli ülkeler var. Sonuçta yeni fasılların açılması çok kolay değil. Ama göç konusunda vize serbestisi konuları hayata geçirilebilir mi evet" dedi. Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik izlediği politikaların da dostane olmadığını ifade ederek, "Geçmişte kendilerine yönelik çok uyarılarda bulunduk. Ama bize yönelik olumsuz politikaları değişmedi ne yazık ki. Kendilerine şu soruyu sorduk; bizim size yönelik olumsuz bir politikamız oldu mu? Tek söyledikleri 'Mısır'. Sonuçta olumsuz tavırları devam ediyor. Biz uyarılarımızı yapıyoruz. Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarına yönelik eleştireler gelmesini de anlamakta zorlanıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tartışma yok. Herkes bugün Türk firmalarının kendi ülkelerinde yatırım yapması için Cumhurbaşkanımızdan bizlerden ricacı oluyorlar, teşvikler veriyorlar. Küresel sermayenin bir ülkeye gelmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.'AİHM, SİYASİ KARARLAR VERİYOR'

Çavuşoğlu, Avurpa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararının da geçmiş kararları ile çelişkili olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Bunu Ermenistan kararında da gördük, siyasi karar vermeye başladılar. Biz bunun emarelerini daha önce de gördük ve o zaman mahkemeye uyarılarda bulunmuştuk. Biz bu tezimizi mahkemeye anlatacağız, savunacağız" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik (2) - Son Dakika


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