Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.
Son Dakika Politika Haber

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.

4 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir"
-"Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik. uzmanlar rapor getirsin. Trump "evet" diyor, başka kurumlar hayır diyor"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı! Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]