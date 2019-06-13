Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.

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Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu

ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz