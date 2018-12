Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararında En Önemli Aktör Türkiye'dir

-" Suriye 'nin siyasi çözüme doğru gitmesinde en önemli aktör Türkiye 'dir. ABD 'nin Suriye'den çekilme kararında da en önemli aktör Türkiye'dir."Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-İdris TİFTİKCİ İSTANBUL İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi" konulu konferans düzenlendi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.SURİYE'DEN ÇEKİLMEDE EN ÖNEMLİ AKTÖR TÜRKİYEÇavuşoğlu, konferansta konuştu. Çavuşoğlu, "Son bir yılda özellikle Halep krizinden bu yana Türkiye'nin üstlendiği roller sayesinde sahada ateşkesi belli seviyede konsolide ederken Suriye'nin siyasi çözüme doğru gitmesinde en önemli aktör Türkiye'dir. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında da en önemli aktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde. Ama bir ülkenin çekilmesi oradaki boşluğu kimin dolduracağı ve terör örgütleriyle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi süreç İşte İdlib muhtırasını Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin 'le bir odaya giderek anlaştılar çıktılar geldiler sonra kağıda döktük, imzaladık" dedi."KAŞIKÇI CİNAYETİNDE ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMA İHTİYACI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ise, "Kaşıkçı cinayetinde uluslararası bir soruşturma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çünkü biz bugüne kadar şeffaf davrandık ve bu cinayetin aydınlatılması için ne gerekiyorsa yaptık. Bilgileri ve belgeleri dünya kamuoyuyla paylaştık. Ama Suudi Arabistan 'dan hiç bir gelişme yok. Daha ceset nerede belli değil. Yerel işbirlikçi kim ancak robot resmi göndeririz diyorlar. Sokaktan bir kişi mi ki robot resmini göndereceksiniz. Bu kişiler kimdir? Hapistekiler kimdir? İfadelerinde ne var paylaşmak gerekiyor" diye konuştu."NEREDE MAZLUM VARSA ONA SAHİP ÇIKIYORUZ"Bakan Çavuşoğlu, " Kudüs konusunda, Filistin konusunda herkesin sustuğu bir ortamda bile, bugün ABD'yle ilişkiler kurmak için yarışan bazı Müslüman ülkelerin Filistin'e fazla sesini çıkarma dediği bir ortamda susmayan bir ülke vardır. O da Türkiye Cumhuriyetidir. ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra faaliyetlerimizi takip ettiniz. İki tane İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve her iki zirvenin arkasından da BM Genel Kurulu'na bunu taşımamız. Orada da her ikisinde de ezici bir çoğunlukla ABD ve İsrail 'in tüm dünya ülkelerine baskı ve tehdit yapmasına rağmen Filistin lehine karar çıkartmamız Türkiye'nin girişimciliği sayesinde olmuştur. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Nerede mazlum varsa ona sahip çıkıyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi ve milleti olmak herkese nasip olmaz. Dünyada mazlumların umudu olmak da herkese nasip olmaz. Doğu Türkistan 'da, Sincar Arakan nerede mazlum varsa hepsinin hakkını savunacağız" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------------------------Çavuşoğlu'nun salona girişi-Öğrencilerden detay görüntü-Çavuşoğlu'nun konuşması-Genel ve detaylar