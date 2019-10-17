Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek.
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek.

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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