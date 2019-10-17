Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

57 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Heyetler arası gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Dün planlanan ancak bugün gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup konuşuldu. Toplantıda ayrıca güvenli bölge konusu da ele alındı.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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