Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu 'ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"

Bakan Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik" - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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