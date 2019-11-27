Bakan Çavuşoğlu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu

Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var