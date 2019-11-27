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Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik" - ANKARA
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