Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Acanu Fotoğraf Sergisini Gezdi

Bakan Çavuşoğlu Acanu Fotoğraf Sergisini Gezdi

1 saat önce

İSVİÇRE'nin Cenevre kentine resmi ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu, 70'inci yılını kutlayan ACANU'nun BM Cenevre Ofisinde açılan fotoğraf sergisini gezdi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu Acanu Fotoğraf Sergisini Gezdi, System.String[]
İSVİÇRE'nin Cenevre kentine resmi ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu, 70'inci yılını kutlayan ACANU'nun BM Cenevre Ofisinde açılan fotoğraf sergisini gezdi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, AA foto muhabirlerinin BM Cenevre Ofisinde düzenlenen toplantı, barış görüşmeleri ve diğer etkinliklerde çektiği karelerin yanı sıra kendisinin de bulunduğu fotoğrafları inceledi. 28 Şubat'a kadar sürecek sergide, geçmişten bugüne BM Cenevre Ofisi ve diğer uluslararası organizasyonların toplantılarından kesitler sergileniyor.

Sergide ayrıca, BM Cenevre Ofisinde çalışan gazetecilerin son 70 yılda kullandığı ekipmanlar da ilgi çekti. BM ve AB'nin finansal desteğinin olduğu sergiye, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da katkı sağladı. Çavuşoğlu'nun ziyaretine Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Uyanık da eşlik etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:55 

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