Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

(İHA)