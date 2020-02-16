Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.
(İHA)
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