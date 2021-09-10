Üye Girişi
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI - Son Dakika

Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI

10.09.2021 17:20

Son dakika haberleri... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da 4 bin civarında Türk vatandaşının kendi istekleriyle kaldığını ve dönmek istediklerinde getirebileceklerini belirtip, Bazı işçilerimiz ve firmalarımız kalmak istedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da 4 bin civarında Türk vatandaşının kendi istekleriyle kaldığını ve dönmek istediklerinde getirebileceklerini belirtip, Bazı işçilerimiz ve firmalarımız kalmak istedi. Biz bunlara riskleri samimi ve şeffaf bir şekilde anlattık. Yarın gelmek isterseler, onları getiririz. Nasıl salgının ilk aylarında bütün dünyada 100 bin vatandaşımızı hiç şova dönüştürmeden ülkemize getirdiysek Afganistan'daki vatandaşlarımız da dönmek isterse getiririz dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Valilik bahçesinde Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Vali Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Cuma namazını Reşadiye Camii'nde kılan Çavuşoğlu, esnafı dolaşarak sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretlerinin ardından otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Dış politika değerlendirmesi yapan Çavuşoğlu, Afganistan'da bu yıl 570 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi. Çatışmalar nedeniyle birçoğunun komşu ülke sınırlarında olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Afganistan şu ana kadar bu yıl için 570 bin kişi yerinden edilmiş durumda. Birçoğu komşu ülke sınırlarında şu anda. Çatışmalar maalesef giderek artıyor. Bugün dünyada 2 milyon insan çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bir çatışmanın yansımalarının neler olduğunu yanı başımızda birçok ülkede yaşandığı için en iyi biz biliriz dedi.

'4 BİN VADANDAŞIMIZ HALA AFGANİSTAN'DA'

Türkiye'nin Afganistan'dan çekilme sürecini anlatan Bakan Çavuşoğlu, 4 bin kadar Türk vatandaşının kendi istediğiyle Afganistan'da yaşamaya devam ettiğini belirtip, şöyle konuştu

Rusya, Çin gibi birçok ülkenin komşu ülkelerin, bazı körfez ülkelerinin kaldığı yerde, bu kadar firmamızın hala aktif olduğu yerde, o kadar okulumuzun olduğu yerde bizim pılımızı pırtımızı toplayıp çıkmamız doğru mu Doğru değil. Havaalanını biz işletmek istedik, sadece NATO'nun veya başka ülkelerin değil o günkü hükümetin bizden talebi vardı. Ülkenin kendisi yazılı bir şekilde talep etti. Meclis'teki süreci tam işletecektik, ondan sonra Taliban ülkeyi ele geçirdi. Şimdi tahliyelerimiz de yaptık, yeni durumda askerlerimizin kalması için bir sebep kalmadı Biz de çekildik, şimdi havaalanının işletilmesi için bu sabah Katar Dışişleri Bakanı da Ankara'da misafirimdi. Katar ile beraber hangi şartlarda olacağını konuşuyoruz ama burada şartlarında oluşması gerekiyor. Daha orada 4 bin civarında vatandaşımız var, bazı işçilerimiz ve firmalarımız kalmak istedi. Biz bunlara riskleri samimi ve şeffaf bir şekilde anlattık. Yarın gelmek isterseler onları getiririz. Nasıl salgının ilk aylarında bütün dünyada 100 bin vatandaşımızı hiç şova dönüştürmeden ülkemize getirdiysek Afganistan'daki vatandaşlarımızda dönmek isterse getiririz. Yarın bir tahliye ihtiyacı olursa, havaalanı şu anda, tahliye uçuşları ve insani yardımlar için bazı uçuşların olduğu ama her şeyin tam yoluna girmediğin söylemek isterim. Her ülkenin gücü olduğu gibi bizim de gücümüz var. Ülkemizin gücünü hafife almayalım. Askeri gücümüz de var, yumuşak gücümüz de var ama bunun harmanlanmasını çok iyi yapmamız gerekiyor.

'TÜRKİYE ARTIK OYUN KURUCU BİR ÜLKE'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin 'oyun kurucu' bir ülke haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin olmadığı hiçbir platformun gerçekçi olmadığını belirten Çavuşoğlu, Biz şu anda çok farklı bölgelerde artık oyun kurucu bir ülkeyiz. Oyun kurucu olmak önemlidir, başkalarının kurduğu masada değil, bizim de içinde olduğumuz masada oyunların kurulması lazım. Oyun kurmak kadar oyunu bozmak da önemlidir. Özellikle menfaatlerimize yönelik oyunlar kuruluyorsa, Doğu Akdeniz'de denediler, şimdi değişik platformlardan bahsediyorlar. Bu platformların hiçbirinin geçerliliği yok. Türkiye'nin olmadığı hiçbir platform gerçekçi değildir. Hangi projeden bahsederseniz, bahsedin. Türkiye'nin iş birliği şarttır. Türkiye üzerinden geçmeyen hiçbir proje gerçekçi değildir. Bizim bu kurulan oyunları da Doğu Akdeniz ve Ege'de nasıl bozduğumuzu tüm dünya gördü diye konuştu.

'TÜRKİYE, KIRIM TATARLARININ YANINDA'

Bakan Çavuşoğlu, her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduklarını ve bunu eylem ile söylemle de gösterdiklerini söyledi. Türkiye olarak Kırım ilhakını hiçbir zaman tanımadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kırım meselesinde öncü ülkelerden bir tanesiyiz. En son Kırım Konferansı'na katılarak, Türkiye olarak Kırım Tatarlarının yanında olduğumuzu bir kere daha söylem ve eylemlerimizle gösterdik. Kırım ilhakını hiçbir zaman tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Kırım tatarlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı soru-cevap olarak basına kapalı devam etti.

Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI
Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI

Mevlüt Çavuşoğlu, Yevgeniy Ziniçev, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü 18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü 17:58 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz 17:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu 16:31 Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı 16:17 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var 15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü 10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü

Son Dakika Haberleri
18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü
18:22 Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
17:57 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
17:55 Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
17:50 Son dakika: Altının kilogramı 485 bin 380 liraya düştü
17:34 Canan Ergüder'den güzel haber! Göğüs kanseriyle mücadele ederken yeni bir projede rol aldı
17:24 Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na geri dönecek
17:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
17:01 Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş
16:58 Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı
Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar         
18:48
Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi         
18:23
Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi         
17:55
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim? Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim?         
15:51
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
Adnan Oktar'ın mahkeme tutanakları ile derlenen bir günü çizgi film oldu Adnan Oktar'ın mahkeme tutanakları ile derlenen bir günü çizgi film oldu         
10:30
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
09:45
Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı Anne haklı çıktı, Cemile Şenel cinayetinin sorumlusu arkadaşı çıktı         
08:59
BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık BioNTech 3. doz aşılar için en erken tarih Kasım- Aralık         
08:47
Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı Son anket sonuçları yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
07:20
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar         
23:30
Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 18:53:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: BAKAN ÇAVUŞOĞLU AFGANİSTAN'DA 4 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KENDİ İSTEKLERİYLE KALDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement