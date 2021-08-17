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Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

17.08.2021 14:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, 'Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Dr. Abdullah Abdullah, Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'deler ve Taliban ile görüşme hazırlıklarını yapıyorlar' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan'daki gelişmelerin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, 'Özellikle son haftalarda Amerika'nın da çekilmesiyle Taliban'ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle beraber Kabil'de de bir boşluk oluştu ve Taliban Kabil'e de girdi. Yani şu anda ülkenin defakto olarak kontrolünü ele geçirmiş durumda. Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Dr. Abdullah Abdullah Karzai gibi önemli şahsiyetler hala Kabil'deler ve Taliban ile görüşme hazırlıklarını yapıyorlar. Burada özellikle Katar'ın da rolünü takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Şu anda bu gelişmeden dolayı bazı bölgelerde, özellikle havaalanı bölgesinde bir panik var' dedi.

'İSTEYENLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE AYRILMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, ülkeden ayrılmak isteyenler için güvenliğin sağlanması konusunda gerekli uygulamaların yapıldığını belirterek, 'Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu. Sivillerin havaalanına girmesi ve piste aynı şekilde uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti. Tabii, ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli bir şekilde ayrılması için gereğini yapıyoruz. Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafın yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada, Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada, bir iki gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek ve biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızı değil diğer ülkelerin vatandaşlarının da tahliyesine yardımcı oluyoruz' ifadelerini kullandı.

'AMERİKA İLE DE BU KONUDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çok sayıda dışişleri bakanlarıyla görüştük. Amerika ile de bu konuda iş birliği yapıyoruz. Dün akşam Antony Blinken ile de görüştük. Ama esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor ve biz neler yapabiliriz. Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a. Havaalanındaki mevcudiyetimiz, çerçeve ülkeydik Kabil'de ve havaalanının güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Tüm bu konuları tabii şimdi kendi aralarında müzakere edecek, geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak bunların hepsini görüşeceğiz. Ama, şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım, şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerek ise kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.'

'ÜRDÜN'LE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALADIK'

'Evet, serbest ticaret anlaşması sona erdi ama ekonomik iş birliği anlaşmasını imzaladık, onayladık' diyen Bakan Çavuşoğlu, 'Bu ekonomik iş birliği anlaşması ile beraber ortak ekonomik komisyon kuruyoruz ve eş başkanlar iki taraftan da bakanlar ve bu komisyon çerçevesinde ekonomik ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alacağız. Ayrıca iş forumları da bu toplantılar marjında düzenlenecek. Amacımız ekonomik ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, ticaretimizi daha dengeli bir biçimde artırmaktır' diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Türkiye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz - Son Dakika


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