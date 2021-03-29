Son dakika: - Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi

DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da burada yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Tacikistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelerek çay içti.