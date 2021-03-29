Son dakika: - Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika: - Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
29.03.2021 22:19
Edinilen son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da burada yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
- Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da burada yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Tacikistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelerek çay içti.
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