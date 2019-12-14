Bakan çavuşoğlu, afrika birliği komisyonu başkanı moussa faki mahamat ile görüştü - Son Dakika

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Bakan çavuşoğlu, afrika birliği komisyonu başkanı moussa faki mahamat ile görüştü
7 saat önce
Bakan Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile görüştü
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