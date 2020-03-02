Bakan Çavuşoğlu: "AGİT Minsk Grubu, Yukarı Karabağ'da çözüm için daha etkin çalışmalı" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "AGİT Minsk Grubu, Yukarı Karabağ'da çözüm için daha etkin çalışmalı"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubuna, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde Yukarı Karabağ sorununa çözüm için daha etkin çalışması çağrısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubuna, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde Yukarı Karabağ sorununa çözüm için daha etkin çalışması çağrısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubunun eş başkanları Igor Popov, Stephane Visconti, Andrew Shofer ve AGİT Minsk Süreci Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'ı Ankara'da kabul etti.

Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "AGİT Minsk Grubu artık Yukarı Karabağ meselesinin çözümü için daha etkin çalışmalar yapmalı. Bu çözüm, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı çerçevesinde olmalı." ifadelerini kullandı.

Karabağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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