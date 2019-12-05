Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında ise AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı öncesi Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak tarafından karşılandı. Çavuşoğlu'nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor. - BRATİSLAVA