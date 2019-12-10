Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]