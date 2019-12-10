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Bakan Çavuşoğlu: "Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.
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