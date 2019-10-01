Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü

52 dakika önce

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü, System.String[]

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.


Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak, Fransa'nın Strazburg kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.


Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinovi Buri ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüşmesi bekleniyor. - STRASBOURG

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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