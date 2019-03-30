Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da Turizm Kadar Tarım da Önemlidir"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da turizm kadar tarım da önemlidir"ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu:
"Alanya'da turizm kadar tarım da önemlidir"
ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:10 Kaynak: AA
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