Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da Turizm Kadar Tarım da Önemlidir"

Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da Turizm Kadar Tarım da Önemlidir"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da turizm kadar tarım da önemlidir"ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu:
"Alanya'da turizm kadar tarım da önemlidir"

ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Alanya, Güncel
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