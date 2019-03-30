Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da Turizm Kadar Tarım da Önemlidir"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu: "Alanya'da turizm kadar tarım da önemlidir"ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya Ziraat Odası'ndaki konuşması - Bakan Çavuşoğlu:

"Alanya'da turizm kadar tarım da önemlidir"



ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir

Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı

Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor