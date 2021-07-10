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Bakan Çavuşoğlu: "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor"

10.07.2021 03:00

Bakan Çavuşoğlu: "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor" ALTSO Başkanı Şahin'in söz verdiği tam donanımlı iki ambulans, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete alındı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin...

Bakan Çavuşoğlu: "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor"

ALTSO Başkanı Şahin'in söz verdiği tam donanımlı iki ambulans, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete alındı

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin tarafından temin edilen 2 adet ambulansın hizmete alım törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetimi örnek oluyor " dedi.

Alanya'nın yaylalarında kullanılmak üzere Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin tarafından temin edilen 2 adet ambulans için hizmete alım töreni düzenlendi. Oda binası önündeki törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, muhtarlar, siyasiler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Törende konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ve bölgeye yapacakları yatırımların devam edeceğini söyleyerek, "Bugün ticaret odamızın ve ticaret odası başkanımızın kişisel olarak 2 ambulansı il sağlık müdürlüğümüze, yani Sağlık Bakanlığı'mıza devrinin törenindeyiz. Hem ticaret odamıza, tüm üyelerine, yönetim kurulu, meclisi üyelerine hem de ticaret odası başkanımıza tüm Alanya halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu 2 ambulansı tüm teçhizatları, donanımıyla beraber Alanya halkının hizmetine vermesi çok anlamlı bir hediyedir. Sivil toplum örgütleri sadece üyelerinin isteklerini, eleştirilerini, taleplerini gündeme getirmemeli. Aynı zamanda çözüme de katkı sağlamalı" dedi.

"Altso örnek oldu"

Bu anlamda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın örnek olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce üniversitemize bir fakülte kazandırdılar. Aynı zamanda Alanya'nın, esnafının ve iş insanlarının taleplerini karşılamak için devletin imkanlarını da bizimle beraber seferber ediyorlar ve güzel hizmet ediyorlar. Kendilerine de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bugün teşkilatımızla yaylada bir aile pikniğinde beraber oldum, bir araya geldik. Orada Alanya'mızla ilgili yaptığımız hizmetleri kısaca anlattık. 2 hafta önce hastanemize gittik. Hastanemizde her gün yeni bir birimin kurulduğunu, ünitenin kurulduğunu görüyoruz. ve inşallah oraya yarı bir onkoloji ünitesi de kuracağız. Payallar bölgesine de 200 yataklı, daha sonra 400 yatağa çıkacak, Şu anda ihtiyaç israf olmasın diye 200. İlave 200 daha yapılacak. 400 olacak. O hastanemizin ihalesini de yaptık. Sözleşme imzalandı. Yer teslimi yapıldı. Yakın zamanda inşallah inşaat başlayacak" diye konuştu.

Doğalgaz için düğmeye basıldı

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında ilçede iki üniversite olduğunu söyleyerek, "Hamdullah Emin Paşa Vakıf Üniversitemizi geliştirirken, Alaaddin Keykubat Üniversitemizin yeni yerleşkesine inşallah kazmayı vuruyoruz. Yeni fakültelerimizi ve yüksekokullarımızı diğer spor salonları, konferans salonları dahil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca Alanya'ya yıllardır doğalgaz sözümüz vardı. Doğalgazın gelmesi konusunda düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde burada bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hatta sadece Alanya değil, Gazipaşa ve oradan Anamur'a kadar gidecek bir güzergah. Antalya'dan gelecek Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve aynı şekilde Anamur'a kadar gidecek bir boru hattının hayata geçmesi için çalışıyoruz. Diğer taraftan tabi bu sene sezon başladı. Bu eskiden ölüm yoluydu. Bir gidiş bir gelişti. Bunu yaptık ama yetmiyor. Şimdi Alanya-Antalya Otobanı'nın hayata geçmesi zamanı geldi. ve bunu da inşallah hayata geçireceğiz. Biz bunları yaparken Alanya'da belediyemiz de güzel çalışıyor. Yerel yönetim güzel çalışıyor" dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise, kendilerine muhtarlardan güvenlik ve sağlıkla ilgili talepler geldiğine dikkat çekerek, "Bizimki kırmızı şeritli ambulans. İçinde kalp şok cihazlarına kadar, ilk müdahaleyi yapabileceği her türlü cihazlar var. Bakanımızdan 2 talebim daha olacak. Başta Alanya iskelesinin değişimi. Bir de tapuda bir sıkıntımız var. İnşallah sayın bakanım mevzuatı araştırıp bize destek olacaktır. İşleri kolaylaştırmak için Mahmutlar'a bir tane tapu istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Alanya'da 35 bin nüfusa 1 istasyon düşecek"

ALTSO ile iş birliği ile 2 ambulansı hizmete sokacaklarını belirten İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de, Alanya'da 7 adet kırmızı şeritli ambulans bulunduğunu belirtti. Hülür, " Türkiye'de 40 bin nüfusa 1 istasyon düşüyor. Alanya'da şu an 35 bin nüfusa 1 istasyon düşecek şekilde bu planlamayı yaptık. Bu ambulanslarla kırmızı şeritli ambulans sayısı 9 oluyor" ifadelerini kullandı.

"Alanya yatırım almaya devam edecek"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de, ambulansların yaylalarda yaşayan vatandaşların yanında diğer aylarda da vatandaşlara tam teşekküllü olarak hizmet vereceğini söyledi. Ürkmezer, "Buna en çok 112 Acil Servis çalışanları sevinecektir. İnşallah Alanya'mız bu şekilde daha destek almaya, devlet-millet iş birliği ile yatırımlar almaya çok daha devam edecek" dedi.

Müftü İhsan İlhan'ın yaptırdığı toplu duanın ardından tören sona erdi.

Bakan Çavuşoğlu: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor
Bakan Çavuşoğlu: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor
Bakan Çavuşoğlu: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor
Bakan Çavuşoğlu: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor

Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Ambulans, Türkiye, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Alanya Ticaret ve Sanayi Odası örnek oluyor' - Son Dakika


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