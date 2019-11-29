Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Alanyapor Kulübünü ziyaret etti
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Bakan Çavuşoğlu, Alanyapor Kulübünü ziyaret etti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübünü ziyaret ederek yönetim ve futbolcularla sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, Alanyapor Kulübünü ziyaret etti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübünü ziyaret ederek yönetim ve futbolcularla sohbet etti.


Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve takım kaptanları tarafından karşılanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra futbolculara birlikte akşam yemeği yedi. Çavuşoğlu burada Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla bir süre sohbet etti.


"Cumhurbaşkanımız Erol hocayı çok seviyor"


Çavuşoğlu daha sonra yaptığı konuşmada, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını söyledi. Bunu herkesten duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz. Ara sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile de Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Daha doğrusu her maçtan sonra konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da Erol hocayı çok seviyor. Yendiğiniz zaman seviniyor. Yenildiğiniz de veya berabere kaldığınızda ise üzülüyor" dedi.


"Yarın önemli bir maça çıkacaksınız"


Yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi dolayısıyla maça yetişemeyebilirim. O yüzden bugün gelip başarılar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İyi günde, kötü günde, kazansanız da, kaybetseniz de hep yanınızda olacağım. Yarın ve ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Maça yetişemesem de ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğim" diye konuştu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Mevlüt Çavuşoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:59 Kaynak: İHA
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