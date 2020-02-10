Bakan Çavuşoğlu: Alçaklara misliyle karşılık verdik - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Alçaklara misliyle karşılık verdik

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin, "Alçaklara misliyle karşılık verdik.

Bakan Çavuşoğlu: Alçaklara misliyle karşılık verdik, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin, "Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
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