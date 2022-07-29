Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

29.07.2022 18:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemlerde Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüldüğünü belirterek, "Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemlerde Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüldüğünü belirterek, "Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim." dedi.

Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ikili görüşmede terörle mücadelenin de masaya yatırıldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim. Maalesef son dönemlerde listesini de Sayın Baerbock'a verdim, Almanya'da PKK'nın faaliyetlerinde bir artış görüyoruz hem de yasaklanmış sembol ve paçavralarıyla birlikte. Yine Stuttgart Başkonsolosluğumuza ait bir aracın kundaklanmasının ardından Alman makamlarına tepkimizi de beklentilerimizi de iletmiştik."

Türkiye'nin, terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar ve aktif bir iş birliği beklentisi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Savunma sanayi ürünlerindeki kısıtlama halen devam ediyor. Müttefiklik anlayışının ruhuna uygun değil. Bunu da söyledik. Tabii müttefikler arasında kısıtlamaların olmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının endişe verici olduğuna işaret ederek, "Bakanlık olarak bir rapor hazırladık. Gerçekten çok ciddi bir artış var. Pandemi döneminde de Müslümanlara yönelik, camilere yönelik ırkçı saldırılarda çok ciddi bir artış var. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konularda Türkiye'nin Almanya ile iş birliğine hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Her türlü ırkçılık, her türlü ayrımcılığa karşı hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Sayın Baerbock, bu konuda duyarlı bir siyasetçi. Kendilerine biraz önce yaptığımız görüşmede de teşekkür ettim. Irkçı NSU örgütünün işlediği cinayetlerde yaşamını yitiren kardeşlerimiz için yapılan anıtı geçen hafta Nürnberg'de ziyaret etti ve buradan önemli bir mesaj verdi. Kendisine bu hassasiyet için de çok teşekkür ediyorum."

"Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"

Çavuşoğlu, toplantının soru-cevap kısmında ise Almanya'nın Osman Kavala davasına yönelik tutumunu eleştirdi.

Avrupa'da Fransa, Norveç, Almanya ve Yunanistan'da birçok AİHM kararının uygulanmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra AİHM'e başvuru hakkı vardır. Bu, Osman Kavala için de geçerlidir. Türkiye olarak AİHM'in aldığı serbest bırakma kararı uygulanmıştır ama başka suçlardan dolayı tutukluluk devam etmiştir, nitekim o farklı suçlamalardan dolayı da bir ceza almıştır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AİHM'in Türkiye'de iç hukuk yolları tükenmeden bir karar alması halinde bunun siyasi bir karar olacağını belirterek şunları ifade etti:

"Bu kadar karar uygulanmazken, Yunanistan'dan geldiniz, bunları Yunanistan'a hatırlatmazken, niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonladığınızı biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğini biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz."

Çavuşoğlu, Almanya'nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılarında tüm üye ülkeleri arayıp Türkiye'nin atılması için çaba sarf ettiğini de söyledi.

"Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan ile Ege ve Akdeniz'de ihtilafları olduğunu dile getirerek, "Oysa ihtilaflı konularda propagandalara inanıp da taraf tutmak doğru bir şey değil. Almanya'dan bizim beklentimiz bu değil." dedi.

Türkiye'nin Yunanistan ile ihtilaflı konuları barışçıl yönde çözmek için çaba gösterdiğini ancak Yunanistan'ın Türkiye aleyhine kara propagandasını sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği konuya ilişkin mektubun gayet açık, sarih olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair uluslararası antlaşmaları hatırlatarak, "Bu adalar, Yunanistan'a 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarıyla verildi ama bazı adalar için bir şart konuldu. Yunanistan, bunları silahlandıramaz ama Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan'a, Avrupa Birliği (AB) ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru bir şey değil." diye konuştu.

Türkiye'nin bu hususları BM'ye yazdığı mektupta dile getirdiğini ancak Yunanistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde cevap veremediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü suçlu. Haksızsa, siz de Yunanistan'a 'haksızsın' diyebilmelisiniz ama bunu diyemiyorsunuz işte." ifadelerini kullandı.

AB üyesi olmanın her türlü hakka sahip olmak anlamına gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, her türlü uluslararası hukuk ve insan hakları ihlaline rağmen AB'nin birlik ruhu içinde desteğini sürdürmesini eleştirdi.

Çavuşoğlu, Almanya'nın, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilaflar konusunda tutum alırken dengeli bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yunanistan bu konuda çok başarılı. En haksız olduğu durumda bile mağdur edebiyatını çok iyi yapar. Ağlamayı çok iyi becerir, propagandayı iyi yapar. Bu konuda her iki tarafın da dinlenmesi gerekiyor. O çerçevede gerek kurumlar, uluslararası örgütler olsun gerekse ülkeler olsun dengeli ve adil davranılması gerekiyor."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

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