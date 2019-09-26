Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:39 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi. - NEW YORK
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