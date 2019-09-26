Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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