Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
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