- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi.

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