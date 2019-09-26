- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:53 Kaynak: İHA
- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya geldi.
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