Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü. Görüşmede, turizm, AB ve Libya konularının ele alındığı kaydedildi.

Haber: ANKARA, -