Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştür. Görüşmede, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı" denildi.
ANKARA, -
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