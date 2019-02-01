Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maasile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maasile Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maasile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da temaslarına devam ediyor. Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi. - BÜKREŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Politika
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