Bakan Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maasile Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da temaslarına devam ediyor. Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi. - BÜKREŞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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