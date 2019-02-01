Bakan Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maasile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'da temaslarına devam ediyor. Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya geldi. - BÜKREŞ

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