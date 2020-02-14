Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere almanya'ya gidecek.

Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere almanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek olan 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. Bu yıl düzenlenen konferansta Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehdit ve sınamalar, transatlantik ilişkiler, Avrupa savunması, büyük güç rekabeti ve işbirliği, uluslararası ticaret, çok taraflılık ve siber güvenlik gibi güncel konularda üst düzey değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca 27-29 Mart tarihleri arasında Türkiye'de Antalya Diplomasi Forumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Türk dış politikası" konulu programa ilişkin bir hitapta bulunacak, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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