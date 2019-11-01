Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık....
Son Dakika Genel Bakan Çavuşoğlu: 'Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık....

Bakan Çavuşoğlu: "Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık....

7 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık. Harekattan sonra mutabakata vardığımız için Amerika, harekatımızın meşruiyetini kabul etti ve bölgede Türk askerinin kalacağını kabul etmiş oldu" -"5 gün sonra dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile...

Bakan Çavuşoğlu: "Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık. Harekattan sonra mutabakata vardığımız için Amerika, harekatımızın meşruiyetini kabul etti ve bölgede Türk askerinin kalacağını kabul etmiş oldu"

-"5 gün sonra dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile de bir anlaşma yaptık ve Rusya'da bu harekatımızın meşruiyetini kabul etti"

-"Biz büyük bir oyunu bozduk"

-"Trump'ın bugün izlediği tek taraflı politikaların sadece kendi ülkesi için değil, Avrupa ve ötesine nasıl etki yarattığını görüyoruz. Bunu taklit eden ülkelerin de olduğunu görüyoruz"

-"BM, küresel sorunları çözmede yeterli mi? Hayır"

-"Biz Suriye'nin öncelikle istikrarını istiyoruz. Sınır bütünlüğü konusunda herkesten daha fazla hassasız"

-"Sahada ve masada güçlü olacaksın"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ve İlk Dersi" programında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık....

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:58 Kaynak: İHA
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