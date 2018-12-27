Bakan Çavuşoğlu: "Amerika'nın Suriye'den Çekilmesinde Ki En Önemli Aktör Türkiye'dir"

Bakan Çavuşoğlu: "Amerika'nın Suriye'den çekilmesinde ki en önemli aktör Türkiye'dir" "Filistin meselesinde susmayan tek ülke vardır o da Türkiye Cumhuriyeti'dir" "Kaşıkçı cinayetinde uluslararası bir soruşturma ihtiyacı var"İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika...

Bakan Çavuşoğlu: "Amerika'nın Suriye'den çekilmesinde ki en önemli aktör Türkiye'dir"

"Filistin meselesinde susmayan tek ülke vardır o da Türkiye Cumhuriyeti'dir"

"Kaşıkçı cinayetinde uluslararası bir soruşturma ihtiyacı var"



İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletlerinin Suriye'den çekilmesinde en önemli aktör Türkiye" dedi.

Küçükçekmece'de bir özel üniversitede düzenlenen 'Türkiye'de Uluslararası İlişkilerin Önemi' isimli konferans Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda gençlerle bir araya gelerek konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış siyaseti hakkında bilgiler aktardı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında son bir yıldır Suriye'de Türkiye'nin üstlendiği roller sayesinde ateşkesin belli bir düzeyde kontrol edildiğini belirterek, "Suriye'nin siyasi çözüme doğru gitmesinde en önemli aktör Türkiye'dir. Bugün ABD'nin Suriye'den çekilme kararında da en önemli aktör Türkiye'dir. Aldığımız kararlar sayesinde bir ülkenin çekilmesi oradaki boşluğu kimin dolduracağı, terör grupları ile mücadele ve Suriye'nin Toprak bütünlüğü sınır bütünlüğü ve siyasi süreç. İşte İdlib muhtırasında Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir odaya giderek anlaştılar çıktılar ve geldiler kağıda döküp imzaladık. İdlib muhtırası sayesinde şimdi 3 ülke olarak biz Anayasa Komisyonu nasıl kuracağız bunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cenevre'de buluşmamızın sebebi budur. Yakın bir zaman içerisinde anayasa Komisyonu kuracağız ve de çalışmalara başlayacak. Suriyelilerin yürüttüğü ve Suriyelilerin sahiplendiği bir siyasi çözüm istiyoruz. Şu grupmuş bu grupmuş, uluslararası Suriye destek grubuymuş veya DEAŞ'a karşı koalisyon grubuymuş gibi formatlarda kimsenin Suriye'ye bir anayasa da dayatmasına da izin vermeyiz. Çünkü Suriyeliler bunu müzakere edecekler. Hukuki danışmanlık mı, verelim onlara uzman desteğine ihtiyaç varsa verelim ama kendileri belirlesin. Birleşmiş Milletler çatısı altında Suriye'de bir çözüm için en önemli aktörlerden bir tanesi Türkiye olmuştur" dedi.

"Filistin meselesinde susmayan tek ülke vardır o da Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Bakan Çavuşoğlu Filistin meselesinin milli ve kutsal bir dava olduğunu belirterek, "Bizim için milli ve kutsal davalar var. Bir tanesi Filistin meselesidir, Kudüs meselesidir. Kudüs konusunda herkesin sustuğu bir ortamda bile, bugün Amerika ile iyi ilişkiler kurmak için yarışan bazı Müslüman ülkelerinin Filistin'e sesini fazla çıkarma dediği bir ortamda bile susmayan tek bir ülke vardır O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün göç konusunda üstlendiğimiz yükü paylaşmakta uluslararası toplumun olumlu yaklaşmadığını görüyoruz. Bugün DEAŞ gibi bir terör örgütü ile doğrudan karşı karşıya kalmış başka bir devlet yok. Herkes konuşuyor DEAŞ eleştirirken esasen İslam düşmanlığı yapmaya çalışıyorlar. Ama DEAŞ'ın ideolojisini yok etme konusunda Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye kadar etkin olan da yok. Ama sadece İslamcı diyerek yüce dinimiz, barış dini İslam'ı karalamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Kaşıkçı cinayetinde uluslararası bir soruşturma ihtiyacı var"

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetinde Uluslararası bir soruşturma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çünkü biz bugüne kadar şeffaf davrandık ve bu cinayetin aydınlatılması için ne gerekiyorsa yaptık. Bilgileri ve belgeleri dünya kamuoyuna paylaştık. Ama Suudi Arabistan'dan hiçbir gelişme yok daha ceset nerede belli değil. Yerel işbirlikçi kim ancak robot resmini göndeririz diyor. Sokaktan rasgele gördüğünüz bir kişi mi ki bu robot resmini göndereceksiniz. Önceden cesedi yok etmek için anlaştığınız yerel işbirlikçi kim onun ismini vermek zorundasınız. Bu kişiler kim hapistekiler kim paylaşmak yok. Bizden bilgileri alacaklar orada kalacaklar. O zaman uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç var ama Birleşmiş Milletler BM soruşturması için gerçeklerin araştırılması için kurulacak komisyon bundan bahsetmiyoruz. BM soruşturması için de Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinden izin çıkması lazım. Ama bu o 5 ülkeden izin çıkması lazım bir tanesi hayır derse bu soruşturmada açılamayacak" şeklinde konuştu.

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