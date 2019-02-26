Bakan Çavuşoğlu, Angiad Üyeleri ile Bir Araya Geldi
57 dakika önce
- Toplantı salonundan detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Genç İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:50 Kaynak: AA
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