Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Angiad Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu, Angiad Üyeleri ile Bir Araya Geldi

57 dakika önce

- Toplantı salonundan detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Genç İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

- Toplantı salonundan detay
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Genç İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:50 Kaynak: AA

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