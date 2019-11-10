Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı
Son Dakika Genel Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

7 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldıANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Antalya'da düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla anıldı.

- Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Antalya'da düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla anıldı.

Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Dışişleri Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesinin yükseldiği alanda vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Tören bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Antalya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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