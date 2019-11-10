Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Atatürk'ü anma törenine katıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Antalya'da düzenlenen törenle anıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Dışişleri Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesinin yükseldiği alanda vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - ANTALYA