Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Çavuşoğlu, törenin ardından üniversitenin bahçesinde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına katıldı. Burada konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım biz şuanda Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi'ndeyiz, sizlerin teşrifleriyle kurulan üniversitemizde biraz önce sahada ve masada güçlü dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık. Şimdi bizde geleceğe nefes diyerek buradan gençlerimizle beraber, Valimiz, Milletvekillerimiz, üniversite rektörlerimiz ve Alanya Belediye Başkanımız ve tüm yetkililerimiz ile beraber ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya'da 203 bin ağaç dikilecek. Şuan itibariyle vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görülüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı 'Geleceğe nefes olmak' için Antalya'da arkadaşlarımız ile birlikte dikmiş olacağız. Buradan Ankara bulunan tüm konuklara sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından Çavuşoğlu beraberindeki heyet ve öğrenciler kampüs içindeki fidanları toprağa verdi. Ardından Çavuşoğlu, kampüs girişindeki alanda kendi adının verdiği zeytin fidanını toprakla buluşturdu. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de" Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:43:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]