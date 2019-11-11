Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç diktiANTALYA - Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti

ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Çavuşoğlu, törenin ardından üniversitenin bahçesinde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına takılım gösterdi.

"400 bin civarında ağacı 'Geleceğe nefes olmak' için Antalya'da dikmiş olacağız"

Burada konuşan Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanım biz şuanda Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi'ndeyiz, sizlerin teşrifleriyle kurulan üniversitemizde biraz önce sahada ve masada güçlü dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık. Şimdi bizde geleceğe nefes diyerek buradan gençlerimizle beraber, Valimiz, Milletvekillerimiz, üniversite rektörlerimiz ve Alanya Belediye Başkanımız ve tüm yetkililerimiz ile beraber ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya'da 203 bin ağaç dikilecek. Şuan itibariyle vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görülüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı 'Geleceğe nefes olmak' için Antalya'da arkadaşlarımız ile birlikte dikmiş olacağız. Buradan Ankara bulunan tüm konuklara sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu beraberindeki heyet ve öğrenciler kampüs içindeki fidanları toprağa verdiler. Ardından Çavuşoğlu, kampüs girişindeki alanda kendi adının verdiği zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 'Geleceğe Nefes' için ağaç dikti

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Alanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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