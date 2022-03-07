Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)

07.03.2022 15:41
Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)

'LAVROV İLE KULEBA, ADF MARJINDA BİR ARAYA GELECEK'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında bir araya geleceğini duyurdu.

'LAVROV İLE KULEBA, ADF MARJINDA BİR ARAYA GELECEK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında bir araya geleceğini duyurdu. Lavrov ile Kuleba'nın Antalya'daki buluşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve yoğun diplomatik çabalarımız neticesinde, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları @AntalyaDF marjında benim de katılımımla biraraya gelmeye karar verdiler. Barış ve istikrara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DANAntalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ADF'nin program içeriği de netleşmeye başladı. 11 Mart Cuma günü saat 14.30'daki resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birer konuşma yapacak.20 LİDER, 70'TEN FAZLA BAKAN

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisinin katılacağı ADF'de, dört ayrı 'Liderler Paneli' düzenlenecek. Liderler panellerinin ilkinin başlığı, 'Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti' olacak. Liderlerin ikinci paneli, 'Çalkantılı bir çağda liderlik ve diplomasi' ve 'Deniz yetki alanı anlaşmazlıklarının barışçıl çözümleri' başlıklarıyla yapılacak. Üçüncü panel 'Barış ve refaha uzanan bölgesel ve küresel yollar', dördüncü panel ise 'Değişimi temsil etmek' başlığıyla düzenlenecek.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,


Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)
Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)
Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)
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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2) - Son Dakika
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