Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu Antalya'da Şehir Turu Yaptı

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da Şehir Turu Yaptı

55 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da Şehir Turu Yaptı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde Cumhur İttifakı AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Menderes Türel, Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin ile şehir turuna başlayan Çavuşoğlu, tüm mahalleleri gezerek vatandaşlara karanfil dağıttı.

Daha sonra Türel ile Kepez ilçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hakan Tütüncü'nün katılımıyla otobüsle şehir turu attı. Vatandaşlara karanfil dağıtan Çavuşoğlu, yoğun ilgi gördü.

Bakan Çavuşoğlu, Türel ve Tütüncü, daha sonra yeni açılan Varsak tramvayına bindi. Tramvayda vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayları için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Politika
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