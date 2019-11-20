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- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü
6 saat önce
- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştüBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e geldi. Çeşitli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya geldi.
Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.
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