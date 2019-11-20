Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü
Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü

6 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştüBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e geldi. Çeşitli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya geldi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.

- Bakan Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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