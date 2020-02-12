Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN
6 saat önce
Heyetlerarası görüşmeden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Heyetlerarası görüşmeden detaylar
TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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