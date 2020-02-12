Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın ardından dün geldiği Arnavutluk'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Tiran'da bugünkü temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüştü. İki Bakan daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçti. Bakan Çavuşoğlu'nun Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu'nun, Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. - TİRAN